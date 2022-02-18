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    İzmir'de hareketli anlar! Kazıda hasar gören doğal gaz borusu alev aldı

    Giriş Tarihi: 18.02.2022, 15:02

    İzmir Çiğli'deki yağmur kanalı açma çalışmasında hareketli anlar yaşandı. Kazıda hasar alan doğoalgaz borusu alev aldı, olay çevrede panik yarattı. İhbar üzerine yetkililer, kısa süre içinde sokaktaki doğal gazı kesti.

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    İzmir'in Çiğli ilçesinde, yağmur suyu kanalı çalışması sırasında mahalledeki bir doğal gaz borusunda hasar oluştu. Borudan çıkan gaz tutuşunca, mahallede kısa süreli panik yaşandı.



    Olay, saat 08.00 sıralarında, Güzeltepe Mahallesi 8156 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürütülen yağmur suyu kanalı çalışması sırasında, yerin altındaki doğal gaz borusunda hasar oluştu. Borudan sızan gaz tutuşunca, alevleri gören mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekipleri ile İzmirgaz yetkililerine bildirdi. İhbar üzerine yetkililer, kısa süre içinde sokaktaki doğal gazı kesti.

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