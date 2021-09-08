İzmir'in Karabağlar ilçesinde, kendisine ehliyet soran trafik polislerine bıçak çektiği iddia edilen şüpheli, polislerin tabanca ile ateş açması sonucu etkisiz hale getirildi. Bacağından vurulan şüpheli, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
İzmir'de hareketli anlar! Kimlik göstermeyip polise bıçak çekti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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