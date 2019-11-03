 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Yaşam > İzmir'de hareketli anlar! Konak'ta bir şahıs yön tabelalarının üzerine çıktı! İşte o anlar...

İzmir'de hareketli anlar! Konak'ta bir şahıs yön tabelalarının üzerine çıktı! İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 03.11.2019, 21:55

İzmir'de, iddiaya göre akli dengesi yerinde olmayan Hasan T., yön tabelalarının üzerine çıkarak intihara kalkıştı. Hasan T., polis ve vatandaşların yoğun çabasının ardından intihar girişiminden vazgeçti. İşte o anlar böyle kaydedildi...

İzmir Konak'ta hareketli anlar! Herkes oraya koştu İzmir Konak'ta hareketli anlar! Herkes oraya koştu

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de hareketli anlar! Konak'ta bir şahıs yön tabelalarının üzerine çıktı! İşte o anlar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

İzmir'de feci kaza! Makas atan sürücü kazaya neden oldu
İzmir'de feci kaza! Makas atan sürücü kazaya neden oldu
Bakan Albayrak'tan 3 Kasım paylaşımı: Bayramımız var
Bakan Albayrak'tan 3 Kasım paylaşımı: Bayramımız var
Hangi müzik grubunun solistinin lakabı Kertenkele Kraldır?
Hangi müzik grubunun solistinin lakabı Kertenkele Kraldır?
Terör yandaşları hedef gösterdiği Seçil öğretmene Türkiye sahip çıktı
Terör yandaşları hedef gösterdiği Seçil öğretmene Türkiye sahip çıktı
İzmir'de sokaklar göle döndü
İzmir'de sokaklar göle döndü
Vatandaşlar etrafını sardı! Erdoğan'a sevgi seli
Vatandaşlar etrafını sardı! Erdoğan'a sevgi seli
İzmir'de feci kaza! Makas atan sürücü kazaya neden oldu
İzmir'de feci kaza! Makas atan sürücü kazaya neden oldu
Aslan balığı ayağına düştü hastanelik oldu
Aslan balığı ayağına düştü hastanelik oldu
Eminönü'ndeki balık ekmek tekneleri kaldırılıyor mu?
Eminönü'ndeki balık ekmek tekneleri kaldırılıyor mu?
Hava Durumu
Bugün hava nasıl olacak? 1 Kasım Cuma hava durumu...
İzmir Konak'ta zincirleme kaza: 9 yaralı
İzmir Konak'ta zincirleme kaza: 9 yaralı
Muğla'da oltadaki balon balığına fok şoku
Muğla'da oltadaki balon balığına fok şoku