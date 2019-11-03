İzmir'de hareketli anlar! Konak'ta bir şahıs yön tabelalarının üzerine çıktı! İşte o anlar...

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirde-hareketli-anlar-konakta-bir-sahis-yon-tabelalarinin-uzerine-cikti-iste-o-anlar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'de, iddiaya göre akli dengesi yerinde olmayan Hasan T., yön tabelalarının üzerine çıkarak intihara kalkıştı. Hasan T., polis ve vatandaşların yoğun çabasının ardından intihar girişiminden vazgeçti. İşte o anlar böyle kaydedildi...