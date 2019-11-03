İzmir'de, iddiaya göre akli dengesi yerinde olmayan Hasan T., yön tabelalarının üzerine çıkarak intihara kalkıştı. Hasan T., polis ve vatandaşların yoğun çabasının ardından intihar girişiminden vazgeçti. İşte o anlar böyle kaydedildi… İzmir Konak'ta hareketli anlar! Herkes oraya koştu
İzmir'de hareketli anlar! Konak'ta bir şahıs yön tabelalarının üzerine çıktı! İşte o anlar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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