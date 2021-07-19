İzmir'in Bayraklı ilçesinde, iki grup arasında çıkan 'Omuz atma' tartışması bıçaklı kavgaya döndü. Olayda bir kişi hayatını kaybederken 2'si ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Öte yandan, olay sonrası kaçan 5 şüpheli, polis ekipleri tarafından 5 dakika içerisinde yakalandı.
İzmir'de hareketli anlar! Omuz atma kavgası kanlı bitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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