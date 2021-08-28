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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de hareketli anlar! Sahil Güvenlik botu ile çarpışan tekne battı

    İzmir'de hareketli anlar! Sahil Güvenlik botu ile çarpışan tekne battı

    Giriş Tarihi: 28.08.2021, 16:02

    İzmir Körfezi'nde sahil güvenlik botuyla çarpışarak batan teknede bulunan 5 kişi kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, yasak sahada avlanan ve gemi trafiğini tehlikeye düşüren çok sayıda tekne olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildiğini, yaklaşma manevraları sırasında sahil güvenlik botu ile tekne arasında hafif çatma yaşandığını bildirdi.

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