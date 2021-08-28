İzmir'de hareketli anlar! Sahil Güvenlik botu ile çarpışan tekne battı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirde-hareketli-anlar-sahil-guvenlik-botu-ile-carpisan-tekne-batti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir Körfezi'nde sahil güvenlik botuyla çarpışarak batan teknede bulunan 5 kişi kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, yasak sahada avlanan ve gemi trafiğini tehlikeye düşüren çok sayıda tekne olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildiğini, yaklaşma manevraları sırasında sahil güvenlik botu ile tekne arasında hafif çatma yaşandığını bildirdi.