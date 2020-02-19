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İzmir'de hareketli gece! 11 katlı bina boşaltıldı

Giriş Tarihi: 19.02.2020, 09:56

İzmir’in Buca ilçesinde bulunan 11 katlı binanın 3’üncü katında yangın çıktı. Yangında, aynı aileden 4 kişi ve binada yaşayan komşularda olmak üzere toplam 10 kişi dumandan etkilendi.

İzmir'in Buca ilçesinde, 10 katlı bir binanın 3'üncü katındaki dairede yangın çıktı. Yangında, 10 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 03.30 sıralarında 3650 sokakta bulunan 10 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Apartman dairesinden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Apartman dairesine giren bir vatandaş, evdeki İsmail, Azize, Sıla ve Hafize Dağtekin'i dışarı çıkardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle mahsur kalan apartman sakinleri, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı ancak Dağtekin ailesi ve 6 komşusu dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen 10 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri de tüm apartman sakinlerini binadan dışarı çıkardı. Yangında Dağtekin ailesinin evi kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Yangına ilk müdahaleyi yapan İbrahim S., "Bir gürültü duydum. Yangın çıktığını görünce, yangın tüpünü arabadan aldım. Göz gözü görmüyordu, müdahale ettik. Komşuluk görevimizi yaptık. Çok kötüydü Allah bir daha göstermesin, çok kötü bir andı" diye konuştu.
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