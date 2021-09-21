İzmir’in Buca ilçesinde, ev sahibinin evden çıkmasını istediği kiracı evi boşaltmak istememesinin ardından dairede bulunan eşyaları sokağa atmaya başladı. Ortalığı savaş alanına çeviren ve evi benzin dökerek yakmaya çalışan kiracı, yaklaşık 3 saat süren çalışmalarının ardından polis tarafından ikna edildi.
İzmir’de hareketli saatler: Evden çıkmak istemeyen kiracı ortalığı birbirine kattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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