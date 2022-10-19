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    İzmir'de hareketli sabah! Kundakçı terör estirdi! -video

    Giriş Tarihi: 19.10.2022, 10:23

    İzmir'e bağlı Buca ilçesinde husumetlisinin aracını kundaklayan A.Ç. (38), çıkarttığı yangınla bir iş yerinin küle dönmesine sebep oldu. Olay yerinden kaçtıktan sonra civarda bulunan odun satış yerini kundakladığı esnada polis ekiplerine yakalanan A.Ç., gözasltına alındı. Zanlısnın daha önce de birçok kundaklama suçundan kaydı olduğu öğrenildi.

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    İzmir'in Buca ilçesinde husumetlisinin aracını kundakladıktan sonra kaçan şüpheli, farklı bir yerde bulunan iş yerini kundaklamaya çalıştığı sırada polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin kundakladığı aracın bitişiğindeki iş yerine de sıçrayan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.
    Edinilen bilgiye göre olay, 04.30 sıralarında Buca ilçesi Seyhan Mahallesi 667/1 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, A.Ç., (38) husumetlisi olduğu öğrenilen bir kişinin park halindeki hafif ticari aracını kundakladı. Araçta çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek aracın yanındaki iş yerine sıçradı. Alevleri gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile iş yerindeki yangın büyümeden söndürüldü.

    POLİS EKİPLERİNİN DİKKATİ SAYESİNDE SUÇÜSTÜ YAKALANDI
    Husumetlisinin aracını kundakladıktan sonra olay yerinden kaçan A.Ç., Buca ilçesi Seyhan Mahallesi 642 Sokakta bulunan odun satış yerini kundakladığı sırada polis ekiplerini gördü. Polis ekiplerini gördükten sonra bir aracın altına saklanmaya çalışa A.Ç. ekiplerin dikkati sayesinde yakalandı. Odun satış yerinde çıkan ufak çaplı yangın, polis ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
    Öte yandan, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.Ç.'nin kundaklama gibi birçok suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

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