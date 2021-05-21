İzmir'de yaklaşık 4-5 ay önce meydana gelen sel felaketi sonrası hasar gören köprü belediye tarafından hala onarılmadı. Demirler kopan köprü yıkıldı yıkılacak durumda. Vatandaşın her gün kullanmak zorunda olduğu köprü onarılmayarak vatandaşın hayatı tehlikeye atılıyor. A Haber'den Sefer Ayçe, konuğu ile birlikte detayları aktardı.
İzmir'de hasar gören köprüde büyük tehlike! Vatandaş CHP'li belediyeden şikayetçi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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