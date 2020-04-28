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    İzmir'de hava nasıl? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 28 Nisan Salı hava durumu...

    Giriş Tarihi: 28.04.2020, 11:34

    İzmir ve Ege'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Adana ve Mersin'in iç ve yüksek kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 28 Nisan Salı hava durumu...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 28 Nisan hava durumu raporu yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre yurdun batı kesimlerinde gün içerisinde herhangi bir yağış olayı gerçekleşmeyecek. Ancak doğu illerinde ise akşam saatlerine kadar yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Bugün dışarıda işi olanlar ise "Bugün hava durumu nasıl?" ve "Yağmur yağacak mı?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte, merak edilen soruların cevabı ve 28 Nisan hava durumu raporunun detayları…

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Konya, Karaman, Niğde, Kayseri ve Sivas çevreleri ile Adana ve Mersin'in iç ve yüksek kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında ise Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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