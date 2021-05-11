İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Sıcaklıklar artacak mı? Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 11 Mayıs Salı hava durumu...
İzmir'de hava nasıl olacak? 11 Mayıs Salı hava durumu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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