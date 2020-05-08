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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 3 il için sağanak yağış uyarısı

    İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 3 il için sağanak yağış uyarısı

    Giriş Tarihi: 08.05.2020, 11:15

    İzmir'de hava bugün nasıl olacak? Ege'da hava yağışlı mı? Marmara'nın kuzey kesimleri ile Karadeniz ve Akdeniz bölgeleri ve İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun büyük bölümü sağanak yağışın etkisi altında. Sıcaklıkların doğuda 4 ila 6 derece düşmesi bekleniyor.

    Hava durumunu araştıran vatandaşlara Meteoroloji'den beklenen haber geldi. Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre Marmara'nın kuzey kesimleri ile Karadeniz ve Akdeniz bölgeleri ve İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun büyük bölümü sağanak yağışın etkisi altında. Sıcaklıkların doğuda 4 ila 6 derece düşmesi bekleniyor. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl? Hangi illerimizde hava kaç derece olacak? İşte Meteoroloji'den gelen son bilgilere göre yurt genelinde hava durumu.

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