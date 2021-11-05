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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de helikopter destekli operasyon: Aranan 13 kişi yakalandı

    İzmir'de helikopter destekli operasyon: Aranan 13 kişi yakalandı

    Giriş Tarihi: 05.11.2021, 11:59

    Son dakika... İzmir'de kentin bazı bölgelerinde düzenlenen helikopter destekli operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

    İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde arama kararı bulunan kişilerin yakalanmalarına yönelik harekete geçti. Aranan kişilerin irtibatlı oldukları adresler belirlendi. Operasyonun düğmesine basan ekipler, eş zamanlı baskınlar yaptı.



    Helikopter destekli baskınlarda 13 kişi yakalanarak gözaltına altına alındı. Yakalanan şahısların; yaralama, cinsel saldırı, hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak ve ticaretini yapmak gibi çeşitli suçlardan arandığı belirtildi.

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