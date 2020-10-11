İzmir'de hep aynı manzara! Manda Deresi'deki kirlilik ve koku isyan ettiriyor

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan Manda Deresi'nin kötü koku ve kirlilik sorunu çözülemiyor. İlçenin merkezinden geçen derenin kirliliği artık bölge halkını çileden çıkarıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin temizlendiğini iddia ettiği derenin görüntüleri bu iddianın doğru olmadığını gösteriyor. Bölge halkı ise derenin en kısa sürede ıslah edilip konuya bir çözüm bulunmasını bekliyor.