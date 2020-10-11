İzmir'de hırsızın girdiği depo bakın ne çıktı? Polis şaştı kaldı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirde-hirsizin-girdigi-depo-bakin-ne-cikti-polis-sasti-kaldi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir’in Konak ilçesinde hırsızlık ihbarını değerlendiren polis ekipleri, depoya giren iki şüpheliyi yakalarken, depo içerisinde yapılan aramalarda piyasaya sürülmek üzere binlerce litre sahte içki ele geçirdi. Hırsızlık şüphelisi şahıslar ile birlikte depo müdürü olduğu değerlendirilen bir kişi gözaltına alındı.

Son dakika... Olay, gece saatlerinde Etiler Mahallesi'nde meydana geldi. Eski halı fabrikası olduğu öğrenilen ve şimdilerde depo olarak kullanılan iş yerinden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan Basmane Polis Merkezi Amirliğine bağlı ekipler adrese intikal etti. Çevrede yapılan araştırmalarda bir deponun kapısını açık gören ekipler, içeri girerek yaptıkları arama sonucu 2 kişiyi yakaladı.





BİNLERCE LİTRE ŞİŞELENMİŞ İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Depoda araştırma yapan ekipler, deponun üst katında çok sayıda sahte içki olduğunu tespit etti. Koliler içerisinde ve depoda dizilmiş halde yüzlerce şişe içerisinde piyasaya sürülmek üzere binlerce litre sahte içkiye ekipler tarafından el konulurken, adrese Olay Yeri İnceleme ekipleri çağırıldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri depo içerisinde incelemelerde bulunurken, hırsızlık şüphelilerinden Recep A., ve Abdullah E., ile depo müdürü olduğu değerlendirilen Süleyman Ö., gözaltına alındı.





Öte yandan, İzmir'de sahte içki tüketmeleri nedeniyle hastanelerde tedavi altına alınan 18 kişiden 6'sı yaşamını yitirmişti. Gece saatlerinde Nejdet Kanatlıer (67) ve Nihat Karaoğlan'ın (68) ölümü ile sayı 8'e yükseldi. Polis ekiplerince olayla ilgili yapılan operasyonlarda 10 kişinin gözaltına alındığı öğrenilmişti. Ekiplerin çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

İHA