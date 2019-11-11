İzmir’de hırsızlık yapıp araçla kaçmaya çalışan kişiler ortalığı savaş alanına çevirdi! Kaza ve kaçış anı böyle görüntülendi...

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirde-hirsizlik-yapip-aracla-kacmaya-calisan-kisiler-ortaligi-savas-alanina-cevirdi-kaza-ve-kacis-ani-boyle-goruntulendi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir’in Bornova ilçesinde, iddialara göre ATM makinelerini tamir eden bir görevlinin aracından para çantası diye malzeme çantasını çalan şahıslar, sahte plakalı bir araçla olay yerinden uzaklaştığı esnada kazaya karışarak ortalığı savaş alanına çevirdi. Hırsızlık yaptığı iddia edilen 1'i kadın toplamda 3 kişinin kaza sonrasında kaçış anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.