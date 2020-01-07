 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Yaşam > İzmir'de içleri ısıtan görüntü... İşte o anlar

İzmir'de içleri ısıtan görüntü... İşte o anlar

Giriş Tarihi: 07.01.2020, 12:44

İzmir'in Konak ilçesinde, bir kişinin, kıyafetlerini çıkarıp, yol kenarında dilenen kişiye vermesi, görüntülere yansıdı. Olay, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kullanıcıların beğenisini aldı.

Çankaya Şair Eşref Bulvarı üzerinde yol kenarında dilencilik yapan bir erkeği gören 2 kişi durdu. Dilencinin üzerinde kışlık kıyafet olmadığını görenlerden biri, kendi kıyafetini verebileceğini söyledi. Daha sonra da kazağını ve montunu çıkardı. 2 kişi, dilenciyi kendi elleriyle giydirdi. Kıyafetlerini çıkaran kişi ise havanın soğuk olmasına rağmen tişörtle kaldı.
Olay, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kullanıcıların beğenisini aldı.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de içleri ısıtan görüntü... İşte o anlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı!
Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı!
Çanakkale'de deniz ulaşımına fırtına engeli
Çanakkale'de deniz ulaşımına fırtına engeli
Hava Durumu Raporu
Hava Durumu Raporu
İzmir’de yürekleri ağza getiren kaza! Benzinliğe daldı...
İzmir’de yürekleri ağza getiren kaza! Benzinliğe daldı...
İzmir'de köpeklerden kaçarken otomobilin çarptığı küçük kız hayatını kaybetti
İzmir'de köpeklerden kaçarken otomobilin çarptığı küçük kız hayatını kaybetti
İzmir'de park halindeki kamyon alev aldı
İzmir'de park halindeki kamyon alev aldı
Çanakkale'de deniz ulaşımına fırtına engeli
Çanakkale'de deniz ulaşımına fırtına engeli
Hava Durumu Raporu
Bugün hava nasıl olacak? 7 Ocak Salı hava durumu...
İzmir’de yürekleri ağza getiren kaza! Benzinliğe daldı...
İzmir’de yürekleri ağza getiren kaza! Benzinliğe daldı...
İzmir'de köpeklerden kaçarken otomobilin çarptığı küçük kız hayatını kaybetti
İzmir'de köpeklerden kaçarken otomobilin çarptığı küçük kız hayatını kaybetti
İzmir'de park halindeki kamyon alev aldı
İzmir'de park halindeki kamyon alev aldı
İzmir'de kar yağışı etkili oldu! İşte İzmir'den karlı görüntüler...
İzmir'de kar yağışı etkili oldu! İşte İzmir'den karlı görüntüler...