Son dakika haberi... İzmir'deki camide müzik provokasyonu devam ediyor. İzmir İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, 20 Mayıs tarihinde İzmir'deki bazı camilerin hoparlörlerinden yapılan müzik yayınından sonra Borvona ve Bayraklı ilçelerinde de benzer bir provokasyon yapıldığı kaydedildi.
İzmir'de iki camide Selda Bağcan şarkıları çalındı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.