İzmir'de ilginç hırsızlık kamerada! Bu kadarına da 'pes'

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İzmir’in Karabağlar ilçesinde, bina girişlerinde bulunan bahçe kapıları bir şahıs tarafından çalındı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, şahsın bir kamyonla gelip demir kapıları yerlerinden çıkardığı görülüyor. Mahalle sakinleri, hırsızın birden fazla sokaktan yaklaşık 30 demir kapıyı çaldığını belirtti.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayı şaşırttı. Muammer Akar Mahallesi 291 Sokakta 7 Kasım Pazar günü saat 05.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir şahıs tarafından bina girişlerindeki bahçe kapıları çalındı. Hırsızın demir kapıları çalma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, kamyonla sokağa gelen şahıs, araçtan indikten sonra bina girişindeki demir kapıya yöneliyor, ardından kapıyı yerinden çıkararak kamyona yüklüyor. Mahalle sakinleri ise hırsızın birden fazla sokaktan yaklaşık 30 demir kapı çaldığını, olay hakkında şikayetçi olduklarını söyledi.





"BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Kemal Yıldırım isimli mahalle sakini, "Olay sabaha karşı meydana gelmiş. Ben de saat 08.00 sıralarında sokaktaki demir kapıların olmadığını fark ettim. Şahıs birkaç sokaktan 30 tane bahçe kapısı çalmış. Bu kapıların tanesi en az bin 500 liradır. Herhalde hurda olarak satmak için çaldı. Gayet rahatça kapıları söküp gitmiş. Hemen polise gittik. Konu araştırılıyor" dedi. Şahin Güreşçi isimli mahalle sakini de "Bizim sokaktan yaklaşık 10 kapı çalınmış. Diğer sokaklardan da kapılar çalınmış. Kapıları alıp götürmüş. Görüntüleri izlediğimde şaşırdım. 20 yıldır burada oturuyorum, böyle bir şey görmedim" diye konuştu.