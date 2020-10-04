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    İzmir'de ilginç kaza! "Böyle olay milyonda bir olur"

    Giriş Tarihi: 04.10.2020, 13:37

    İzmir’in Çiğli ilçesinde bir sürücü, gece saatlerinde hızla geldiği yoldan saparak mezarlığa daldı. Kazada 6 mezar zarar görürken, mezarlıkta annesinin ve babasının mezarı bulunan ve babasının mezarı yıkılan Ümit Öztürk, “Kazada babamın mezar taşı, annemin mezarının önüne fırlamış” dedi.

    Kaza, Çiğli ilçesi Harmandalı Mahallesi'nde bulunan Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Ulukent yönünden Çiğli yönüne hızla seyir halinde olan O.A. yönetimindeki Fiat Linea marka otomobil, bir anda yoldan çıkarak yol kenarında bulunan Harmandalı Mezarlığı'na daldı.

    Mezarlık girişindeki birkaç mezarın üzerinden uçan otomobil, orta bölümde bulunan mezarların üzerine düştü. 6 mezarın zarar gördüğü kazada sürücü O.A., kazayı sıyrıklarla atlattı. Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, O.A.'yı ifadesini almak üzere karakola götürürken, kazada zarar gören mezarlar için yakınlarına haber verildi.



    "SÜRÜCÜ ZANNEDERSEM 180-200 KİLOMETRE HIZLA YOLDAN GELEREK MEZARLIĞA UÇUYOR"
    Sabah saatlerinde mezarlığa gelen Ümit Öztürk (47), babasının mezarının yıkıldığını ve babasının mezar taşının 2 metre ileride bulunan annesinin mezarına fırladığını gördü. Olayı anlatan Ümit Öztürk, "Sürücü zannedersem 180-200 kilometre hızla yoldan gelerek mezarlığa uçuyor. Mezarlıktaki ağaca vurup babamın mezarının üzerine düşüyor. 6 mezar zarar görmüş. Bizim de burada zarar gören mezarlarımızı yeniden onarmamız gerekiyor. Üzücü bir olay yaşadık. Böyle bir olay milyonda bir olur. Kazayı yapan arkadaş nasıl ölmemiş merak ediyorum. Şoförde hiçbir şey yokmuş. Annem babamdan 2 sene sonra vefat etti. Bana, 'Baban her gece rüyamda beni çağırıyor' derdi. İnsanlar birbirini sevince gerçekten kadir oluyormuş. Kazada babamın mezar taşı annemin mezarının önüne fırlamış" dedi.



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