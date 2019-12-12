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İzmir'de ilginç olay... Sokak köpeği antrenmana katıldı

Giriş Tarihi: 12.12.2019, 15:08

İzmir'in Dikili ilçesinde, 10 yıldır faaliyet gösteren Dikili Lodos Kız Voleybol Takımı'nın minikler kategorisi antrenman çalışmasına, kapıyı açık bularak giren bir sokak köpeği de katıldı. Öğrencilerin antrenmanda yaptığı ısınma hareketlerine eşlik eden köpek, çocukların neşe kaynağı oldu.

Dikili Lodos Minikler Kız Voleybol Takımı'nın Çandarlı'da gerçekleştirdiği voleybol antrenmanında ilginç bir olay yaşandı. Bir düğün salonunda gerçekleşen voleybol alt yapı takımının antrenman öncesi ısınma çalışmalarına, kapıyı açık bularak giren bir sokak köpeği de katıldı. Daire oluşturup ısınma hareketi yapan çocukların aralarına giren sokak köpeği, onların yaptığı hareketleri yapmaya çalıştı. Hareketleri yapma çabasıyla dikkat çeken ve çocukları neşeye boğan sevimli köpek, ısınma hareketlerinin ardından onlarla birlikte iki tur da koştu ve sessizce salondan çıktı.

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