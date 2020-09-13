İzmir'de inanılmaz olay! Balkondan atlayan kadını böyle kurtardı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirde-inanilmaz-olay-balkondan-atlayan-kadini-boyle-kurtardi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'in Bayraklı ilçesinde sinir krizi geçirdiği iddia edilen bir kadın, apartmanın 5. katından atlamak üzereyken alt katta bulunan apartman sakini tarafından kurtarıldı.

Olay, dün gece de Alparslan ilçesinde 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, erkek arkadaşının evine gitti. Burada bir süre vakit geçiren ikili, bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine çığlıklar atarak cama çıkan kadın, 5. kattan atlamaya kalkıştı. Olaya şahit olan apartman sakini Şeref Günay (26), olayın yaşandığı dairenin alt katındaki daireye gitti. Günay, cinnet getirdiği iddia edilen kadını aşağı atlamak üzereyken ayaklarından tutarak bir anda içeri aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaşanan olayda tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.





Aşağı atlamaya çalışan kadını ayaklarından tutarak kurtaran Şeref Günay, "Biz arkadaşlarla evde oyun oynuyorduk. Üst katta bulunan daireden bağrışma seslerine tanık olduk. Balkona çıkıp baktığımda bir kadının kendisini aşağı sarkıttığını gördüm. Kendisini balkona kilitlemiş ve aşağı atlamak üzereydi. O esnada o dairenin tam altına denk gelen yan taraftaki yengemin dairesine geçtim. Kadın tam aşağı atlamak üzereyken ayaklarından tutarak içeri aldım" dedi.





KURTARILDIKTAN SONRA YENİDEN ATLAMAK İSTEMİŞ

Kadını kurtardıktan sonra kendilerine bağırıp saldırdığını öne süren Günay, kadının yeniden aşağı atlamaya çalıştığını belirtti. Günay, "İnsanlık görevimizi yaptık biz. Atlarken tutarak içeriye aldık. Kurtardığımız kadın evin içerisinde bize de saldırdı. Onu içeriye aldıktan sonra yeniden atlamaya çalıştı ve bize bağırıp çağırdı. Yeniden atlamak için balkona çıkmaya kalkıştı, biz de camları, kapıları kilitledik. Psikolojisi bozulmuştu sanırım. Bıraksak belki ölecekti, belki yaralanacaktı. Biz insanlık görevimizi yaparak kendisini kurtardık" diye konuştu.



Öte yandan yaşanan anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde apartmanın 5. katından aşağı atlamaya çalışan kadının alt katta bulunan apartman sakini tarafından tutulduğu görülüyor.

İHA