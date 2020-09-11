İzmir'de işletmeye 'belediye' mobingi!

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CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, kiraladığı İnciraltı girişindeki bir işletmede zorbalığa imza attı. 16 yıldan beri sözleşmesi devam eden işletmenin girişi bariyerlerle kapatıldı ve gece yarısı yapılan operasyonla kazıldı. Gece vakti işletmeye gelen belediye ekipleri, bahçeyi talan ederek bütün ağaçlara zarar verdi. İşletme sahibi konu hakkında açıklama yaparak, "Devam eden bir protokol var, hukuk ne diyorsa o olur" dedi. Belediye ekipleri, işletmenin deniz tarafına kamyonları bariyer olarak kullanarak, müşterileri rahatsız etmeye başladı. Detayları İzmir A Haber Muhabiri Sefer Ayçe aktardı.