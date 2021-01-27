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    Yeniasır TV Yaşam İzmir’de istinat duvarının çökme anı güvenlik kamerasında

    İzmir’de istinat duvarının çökme anı güvenlik kamerasında

    Giriş Tarihi: 27.01.2021, 16:39

    Son dakika... İzmir’in Beydağ ilçesinde bir istinat duvarı yoğun yağış sonucu yaşanan toprak kayması nedeniyle yıkıldı. Duvarın yıkılma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    İzmir'de dün gece saatlerinden başlayan ve gündüz saatlerine kadar süren sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Bazı ilçelerde ağaç devrilmesi, çatı uçması ve kısmi su basması gibi olaylar yaşanırken kent genelinde en fazla yağışı Beydağ ilçesi aldı. Metrekareye 51 kilogram yağış düşen Beydağ'da, ilçe merkezinde bulunan bir istinat duvarı toprak kayması sebebiyle yıkıldı. Duvarın yıkılma anları çevrede bulunan bir apartmanın güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.
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