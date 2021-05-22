İzmir'in Bornova ilçesinin merkezinde yer alan çevre kirliliği 'bu kadar da olmaz' dedirtti. Eskiden piknik alanı olarak kullanılan yer artık çöp ve molozların alanı haline geldi. Yerleşim yerlerinin çok yakınında olan bu görüntü çevre sakinlerini de bezdirdi. Detayları A Haber'den Sefer Ayçe aktardı.
İzmir'de isyan ettiren görüntü! Çöp ve molozlar neden temizlenmiyor? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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