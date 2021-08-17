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    İzmir'de jandarmadan kumar oynayanlara suçüstü operasyon

    Giriş Tarihi: 17.08.2021, 09:48

    İzmir'in Menderes ilçesinde bir adreste kumar oynatıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 30 kişiyi suçüstü yakaladı. Kumar oynayan kişilere toplam 45 bin 944 lira idari para cezası uygulandı.

    İl Jandarma Komutanlığı ve Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Çayönü Mahallesi'nde bulunan bir adreste kumar oynatıldığına yönelik bilgi üzerine çalışma başlattı.

    Harekete geçen ekiplerin adrese düzenlediği operasyonda 30 kişi kumar (tombala) oynarken suçüstü yakalandı.

    Kumar oynadığı tespit edilen 30 kişiye 38 bin 744 lira, 8 kişiye de maske takma yasağına uymama nedeni ile 7 bin 200 lira olmak üzere toplam 45 bin 944 lira idari para cezası uygulanırken, kumar oynamak için kullanılan materyallere el konuldu.

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