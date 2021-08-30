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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de jandarmadan su altında 30 Ağustos kutlaması

    İzmir'de jandarmadan su altında 30 Ağustos kutlaması

    Giriş Tarihi: 30.08.2021, 14:38

    İzmir İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi ekipleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı su altında kutladı. Denizin 27 metre altına inen dalgıç jandarmalar, burada Türk bayrağı, Mustafa Kemal Atatürk posteri ve "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun" yazılı poster açtı.

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