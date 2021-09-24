İzmir'de jandarmadan tarihi geçmiş ve yasaklı tarım ilaçları üreten depoya baskın

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirde-jandarmadan-tarihi-gecmis-ve-yasakli-tarim-ilaclari-ureten-depoya-baskin" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'in Torbalı ilçesinde, çeşitli markaların taklitleri kullanılmak suretiyle sahte/izinsiz tarım ilacı üretimi yapılan adrese jandarma ekipleri tarafından baskın yapıldı. Operasyonda son kullanma tarihi geçmiş tarım ilaçlarının, sahte marka etiketleriyle yeniden ambalajlandığı 1 milyon 550 bin değerinde tarım ilacı ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.