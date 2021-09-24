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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de jandarmadan tarihi geçmiş ve yasaklı tarım ilaçları üreten depoya baskın

    İzmir'de jandarmadan tarihi geçmiş ve yasaklı tarım ilaçları üreten depoya baskın

    Giriş Tarihi: 24.09.2021, 13:17

    İzmir'in Torbalı ilçesinde, çeşitli markaların taklitleri kullanılmak suretiyle sahte/izinsiz tarım ilacı üretimi yapılan adrese jandarma ekipleri tarafından baskın yapıldı. Operasyonda son kullanma tarihi geçmiş tarım ilaçlarının, sahte marka etiketleriyle yeniden ambalajlandığı 1 milyon 550 bin değerinde tarım ilacı ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

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