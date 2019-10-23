 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Yaşam > İzmir'de kaçak avcıya suçüstü! İşte o anlar

İzmir'de kaçak avcıya suçüstü! İşte o anlar

Giriş Tarihi: 23.10.2019, 12:34

İzmir'in Aliağa ilçesinde, avda kullanılması yasak olan tırıvırı ile balık avlayan bir kişi suçüstü yakalandı. Sahil güvenlik ekipleri, ihbar üzerine Avcı Ramadan Parkındaki sahil kısmında inceleme yaptı. Sahilde, avda kullanılması yasak olan yaklaşık yarım metrekare büyüklüğünde ve ucunda mini bir kurşun ağırlığı bulunan ağla balık avlanan şahıs suçüstü yakalandı. Ele geçirilen malzemelere sahil güvenlik ekibi tarafından el konulurken, tırıvırı avcılığı yapan şahsa bin 635 TL para cezası uygulanacağı belirtildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de kaçak avcıya suçüstü! İşte o anlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Uşak'ta yangın faciası: 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti
Uşak'ta yangın faciası: 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti
Selçuk Bayraktar : AKINCI yuvadan ayrıldı
Selçuk Bayraktar : "AKINCI yuvadan ayrıldı"
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. bölüm tek parça izle
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. bölüm tek parça izle
İzmir'de şok eden olay! Kadın sürücü otomobile levye ile saldırdı
İzmir'de şok eden olay! Kadın sürücü otomobile levye ile saldırdı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. bölüm tek parça izle
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. bölüm tek parça izle
Fatih Portakal'ın 'ters kelepçe' yalanı elinde patladı
Fatih Portakal'ın 'ters kelepçe' yalanı elinde patladı
Uşak'ta yangın faciası: 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti
Uşak'ta yangın faciası: 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti
İzmir'de şok eden olay! Kadın sürücü otomobile levye ile saldırdı
İzmir'de şok eden olay! Kadın sürücü otomobile levye ile saldırdı
Manisa’da taciz iddiasına meydan dayağı kamerada
Manisa’da taciz iddiasına meydan dayağı kamerada! İşte o anlar...
Spil Dağı zirvesinde obruk oluştu
Manisa'da Spil Dağı zirvesinde obruk oluştu
Muğla'da yaban domuzları sahile inip köpeklere saldırdı
Muğla'da yaban domuzları sahile inip köpeklere saldırdı
İzmir'de 5 kişilik hırsızlık şebekesi kıskıvrak yakalandı​
İzmir'de 5 kişilik hırsızlık şebekesi kıskıvrak yakalandı​