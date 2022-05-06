  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de kadınların kavgası kötü bitti! Kucağında bebeği varken bıçaklandı

    İzmir'de kadınların kavgası kötü bitti! Kucağında bebeği varken bıçaklandı

    Giriş Tarihi: 06.05.2022, 08:39

    İzmir'in bayraklı ilçesinde yaşanan korkunç olayda iki kadın tartışmaya başladı. Kadınlardan biri diğerini kucağında bebeği olduğu halde bıçakladı. 4 bıçak darbesi alan Meryem Ç. yaralandı, yaralı kadının feryatlarını duyan mahalle sakinleri 112 ve polise haber verdi. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, sokakta kalan bebeğini ise yakınları alarak eve götürdü.

    Vatandaşlar intihar girişimini film gibi izledi
    Vatandaşlar intihar girişimini film gibi izledi
    İzmir’deki intihar girişiminde ilginç anlar! Telefona sarılıp canlı yayın açtılar
    İzmir'deki intihar girişiminde ilginç anlar! Telefona sarılıp canlı yayın açtılar
    8,5 yıl önce İzmir’deki yangında ölmüşlerdi! Korkunç gerçek ortaya çıktı
    8,5 yıl önce İzmir'deki yangında ölmüşlerdi! Korkunç gerçek ortaya çıktı 5.5.2022 16:16:42
    Manisalı taraftar hayatının şokunu yaşadı! Sis bombası bir anda elinde patladı
    Manisalı taraftar hayatının şokunu yaşadı! Sis bombası bir anda elinde patladı
    Manisa’da asker eğlencesi kötü bitti! Korkunç kazada can pazarı
    Manisa'da asker eğlencesi kötü bitti! Korkunç kazada can pazarı
    Hırsızlığın böylesi... İzmir’de bir adam balkondaki köpeği çaldı
    Hırsızlığın böylesi... İzmir'de bir adam balkondaki köpeği çaldı
    Böyle görüntülendiler! Kütahya’da vahşi yaşam
    Böyle görüntülendiler! Kütahya'da vahşi yaşam
    İzmir’de taksiyi kaçırdı yolda terör estirdi! 5 araca birden çarptı
    İzmir'de taksiyi kaçırdı yolda terör estirdi! 5 araca birden çarptı
    Bodrum’da yangın paniği
    Bodrum'da yangın paniği
    Dev kruvaziyer İzmir Limanı’nda
    Dev kruvaziyer İzmir Limanı'nda 3.5.2022 14:44:29
    İzmir’de asayiş denetimi
    İzmir'de asayiş denetimi
    İzmir’de korkunç kaza! Otomobil demir yığınına döndü
    İzmir'de korkunç kaza! Otomobil demir yığınına döndü
    2 Mayıs koronavirüs tablosu paylaşıldı
    2 Mayıs koronavirüs tablosu paylaşıldı
    VİDEO DEVAM EDİYOR
    İzmir'in Bayraklı ilçesinde müstakil bir evde meydana gelen olayda, bir kadın yanında bebeği varken tartıştığı bir başka kadın tarafından defalarca bıçaklandı. 4 kez bıçaklanan yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, sokak ortasında kalan bebek yakınları tarafından alınarak evlerine götürüldü.
    Olay, gece saatlerinde Çiçek Mahallesi 1611 Sokak'ta bulunan bir müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, Ezo E.'nin bulunduğu eve giden Meryem Ç., henüz belirlenemeyen sebepten dolayı çıkan tartışma sonucu yanında bebeği varken Ezo E., tarafından ikisi karnından, biri sağ göğsünden ve diğeri bacağından olmak üzere 4 kez bıçaklandı.

    BEBEĞİNİ DE ALIP KENDİNİ SOKAĞA ATTI
    Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde kalan Meryem Ç., pusete koyduğu bebeğiyle birlikte kendisini sokağa attı. Yaralı kadının feryatlarını duyan mahalleli durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralı kadın, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kadının hayati tehlikesinin olup olmadığının yapılacak tetkiklerden sonra netleşeceği öğrenildi.

    BEBEK ARABASI İÇERİSİNDE SOKAKTA KALDI
    Yaklaşık 18 aylık ve erkek olduğu öğrenilen bebek, polis ekiplerinin yaralı kadının yakınlarına ulaşmasının ardından, 1,5 saate yakın bir sürede adrese gelen babaanne tarafından sokak ortasından alınarak evlerine götürüldü.

    Öte yandan, bıçakla yaralama olayına karıştığı ileri sürülen ve çok sayıda suçtan kaydı bulunduğu öğrenilen Ezo E.'yi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Vatandaşlar intihar girişimini film gibi izledi
    Vatandaşlar intihar girişimini film gibi izledi
    İzmir’deki intihar girişiminde ilginç anlar! Telefona sarılıp canlı yayın açtılar
    İzmir'deki intihar girişiminde ilginç anlar! Telefona sarılıp canlı yayın açtılar
    8,5 yıl önce İzmir’deki yangında ölmüşlerdi! Korkunç gerçek ortaya çıktı
    8,5 yıl önce İzmir'deki yangında ölmüşlerdi! Korkunç gerçek ortaya çıktı
    İzmir’de 3 yılda 790 taşınmaz nasıl satıldı? CHP’li Tunç Soyer’e sert tepki: İzmir’i batırmak istiyor
    İzmir'de 3 yılda 790 taşınmaz nasıl satıldı? CHP'li Tunç Soyer'e sert tepki: İzmir'i batırmak istiyor
    Manisalı taraftar hayatının şokunu yaşadı! Sis bombası bir anda elinde patladı
    Manisalı taraftar hayatının şokunu yaşadı! Sis bombası bir anda elinde patladı
    Manisa’da asker eğlencesi kötü bitti! Korkunç kazada can pazarı
    Manisa'da asker eğlencesi kötü bitti! Korkunç kazada can pazarı