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İzmir'de kafede korkutan yangın! İşte olay yerinden görüntüler

Giriş Tarihi: 13.01.2020, 11:55

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kafede çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastanede tedavi altına alındı. Yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği değerlendiriliyor. İşte olay yerinden görüntüler...

İzmir Bornova'da kafede yangın çıktı! 5 kişi dumandan etkilendi

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