İzmir'in Bornova ilçesinde bir kafede çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastanede tedavi altına alındı. Yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği değerlendiriliyor. İşte olay yerinden görüntüler… İzmir Bornova'da kafede yangın çıktı! 5 kişi dumandan etkilendi
İzmir'de kafede korkutan yangın! İşte olay yerinden görüntüler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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