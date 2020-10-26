İzmir'de kan donduran olay! Kuzenini bıçaklayıp tüfekle vurarak yaraladı, eve gidip duş aldı

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İzmir'in Konak ilçesinde, Mesut E. (24) kendisi ile konuşmaya gelen kuzeni Muammer E.'yi (45) bıçaklayıp pompalı tüfekle vurarak yaraladı. Olay sonrası Muammer E. hastaneye kaldırılırken, şüpheli Mesut E.'nin evine giderek duş aldığı ortaya çıktı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Olay, bugün saat 01.00 sıralarında Mehtap Mahallesi 3546 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Muammer E. aralarında husumet bulunan Mesut E. ile konuşmak için evine gitti. İkili arasında evde başlayan sözlü tartışma sokakta devam etti. Gerginliğin artması ile Mesut E., Muammer E.'yi kalça kısmından bıçaklayarak yaraladı. Yaralanan Muammer E., olay yerinden kaçmaya çalıştığı sırada, Mesut E. bu kez pompalı tüfek ile ateş açtı. Eline saçmalar isabet eden Muammer E., kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Muammer E.'yi ambulans ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan Muammer E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

EVE GİDİP DUŞ ALDI

Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Yapılan çalışmada, Muammer E.'yi hem bıçaklayarak hem de pompalı tüfekle vurarak yaralayan kişinin Mesut E. olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine, Mesut E.'nin evine giden ekipler, şüpheliyi evden çıktığı sırada yakaladı. Şüphelinin olayda yüzüne ve üstüne kan sıçraması sonucu eve giderek duş aldığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan Mesut E., sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, şüphelinin rahat tavırları dikkat çekti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA