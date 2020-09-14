  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de kan donduran olay! Oğlu tarafından darp edilen anne hastanelik oldu

    İzmir'de kan donduran olay! Oğlu tarafından darp edilen anne hastanelik oldu

    Giriş Tarihi: 14.09.2020, 09:36

    İzmir'in Buca ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle annesi M.T. ile tartışan A.T., iddiaya göre annesi darp etti. Olayda anne M.T. hastaneye kaldırılırken, şüpheli A.T. ise polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

    Olay, saat 03.00 sıralarında Buca ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerindeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu ileri sürülen A.T., henüz belirlenemeyen bir nedenle beraber yaşadığı annesi M.T. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.T., annesini darp etti. Talihsiz kadının yardım çığlıklarını duyan mahalle sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, eve girmek istedi fakat iddiaya göre A.T. elindeki bıçakla polisin eve girmesini önlemeye çalıştı. Biber gazı kullanan polis ekipleri, A.T.'yi etkisiz hale getirerek eve girdi.

    Sağlık ekipleri, darp edilerek yaralandığı ileri sürülen talihsiz kadına müdahale bulundu. Ambulansa alınan M.T., Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz kadının tedavisi sürerken, polis tarafından etkisiz hale getirilen A.T. ise gözaltına alındı. Annesini darp etmediğini ileri süren A.T., ifadesinde annesinin yere düştüğünü ve düşme sonucu yaralandığını iddia ettiği öğrenildi.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    DHA

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İzmir'de kan donduran olay! Oğlu tarafından darp edilen anne hastanelik oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Didim Belediyesi'ndenki cinsel istismar skandalında yeni gelişme
    Didim Belediyesi'ndenki cinsel istismar skandalında yeni gelişme
    İzmir'de şaşırtan hırsızlık olayı! Marketten sakız ve çikolata da çalan şüpheli yakalandı
    İzmir'de şaşırtan hırsızlık olayı! Marketten sakız ve çikolata da çalan şüpheli yakalandı
    İzmir'de kabus evi! Olaydan bir saat sonra evi yandı
    İzmir'de kabus evi! Olaydan bir saat sonra evi yandı
    Erman Toroğlu Trabzonspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi
    Erman Toroğlu Trabzonspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi
    Muğla Fethiye'deki deniz kirliliği vatandaşları isyan ettirdi
    Muğla Fethiye'deki deniz kirliliği vatandaşları isyan ettirdi
    Koronavirüs salgınında can kaybı 7 bin 56'ya yükseldi
    Koronavirüs salgınında can kaybı 7 bin 56'ya yükseldi
    İzmir'de şaşırtan hırsızlık olayı! Marketten sakız ve çikolata da çalan şüpheli yakalandı
    İzmir'de şaşırtan hırsızlık olayı! Marketten sakız ve çikolata da çalan şüpheli yakalandı
    İzmir'de kabus evi! Olaydan bir saat sonra evi yandı
    İzmir'de kabus evi! Olaydan bir saat sonra evi yandı
    Muğla Fethiye'deki deniz kirliliği vatandaşları isyan ettirdi
    Fethiye'de isyan ettiren görüntü!
    İzmir'de inanılmaz olay! Balkondan atlayan kadını böyle kurtardı
    İzmir'de inanılmaz olay! Balkondan atlayan kadını böyle kurtardı
    21 Eylül hangi sınıflar okula başlayacak? İşte yüz yüze eğitimin detayları...
    21 Eylül hangi sınıflar okula başlayacak? İşte yüz yüze eğitimin detayları...