  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de kan donduran olay! Viyadük altında yanmış erkek cesedi bulundu

    İzmir'de kan donduran olay! Viyadük altında yanmış erkek cesedi bulundu

    Giriş Tarihi: 17.11.2020, 13:34

    Son dakika haberi... İzmir'in Konak ilçesinde bir viyadüğün altında yanmış erkek cesedi bulundu. Kimliği tespit edilemeyen ve 50 yaş üstü olduğu değerlendirilen ceset, savcılık incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp morguna kaldırıldı.

    Yenişehir Mahallesi Yeşildere Caddesi üzerinde bulunan bir viyadüğün altında bir kişinin cesedini gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

    Olay yerine gelen ekipler, yanmış halde bir erkek cesedi buldu.

    Kimliği tespit edilemeyen ve 50 yaş üstü olduğu değerlendirilen ceset, savcılık incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp morguna kaldırıldı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İzmir'de kan donduran olay! Viyadük altında yanmış erkek cesedi bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Dev borularla bando eşliğinde şehir turu! Türkiye'de bir ilk olacak yatırım
    Dev borularla bando eşliğinde şehir turu! Türkiye'de bir ilk olacak yatırım
    Manisa'nın Ukraynalı gelini Anna Fırat, dikiş kursunda
    Manisa'nın Ukraynalı gelini Anna Fırat, dikiş kursunda
    MHP lideri Devlet Bahçeli'den Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar
    MHP lideri Devlet Bahçeli'den Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar
    Muhtemel somut tedbirler neler?
    Muhtemel somut tedbirler neler?
    Gölcük depreminde enkazdan kurtarılmıştı, İzmir'de de o korkuyu yaşadı
    Gölcük depreminde enkazdan kurtarılmıştı, İzmir'de de o korkuyu yaşadı
    Doğa sevgisi ağır basan çift, mesleklerini bırakıp Kozak'a yerleşti
    Doğa sevgisi ağır basan çift, mesleklerini bırakıp Kozak'a yerleşti
    Dev borularla bando eşliğinde şehir turu! Türkiye'de bir ilk olacak yatırım
    Dev borularla bando eşliğinde şehir turu! Türkiye'de bir ilk olacak yatırım
    Manisa'nın Ukraynalı gelini Anna Fırat, dikiş kursunda
    Manisa'nın Ukraynalı gelini Anna Fırat, dikiş kursunda
    MHP lideri Devlet Bahçeli'den Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar
    MHP lideri Devlet Bahçeli'den Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar
    Gölcük depreminde enkazdan kurtarılmıştı, İzmir'de de o korkuyu yaşadı
    Gölcük depreminde enkazdan kurtarılmıştı, İzmir'de de o korkuyu yaşadı
    Doğa sevgisi ağır basan çift, mesleklerini bırakıp Kozak'a yerleşti
    Doğa sevgisi ağır basan çift, mesleklerini bırakıp Kozak'a yerleşti
    Meteoroloji'den o illere sağanak uyarısı
    Meteoroloji'den o illere sağanak uyarısı