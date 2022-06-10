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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de kanlı dehşet! Havlayan köpek yüzünden çıkan kavgada kurşun yağdırdı

    İzmir'de kanlı dehşet! Havlayan köpek yüzünden çıkan kavgada kurşun yağdırdı

    Giriş Tarihi: 10.06.2022, 17:53

    İzmir Bayraklı'da meydana gelen kalı olay saniye saniye kameraya yansıdı. Bir şahıs havlayan köpeğin torununu korkutması sebebiyle çıkan kavgada, köpeğin sahibi olan ve akrabası olan aileye acımadan kurşun yağdırdı. Olay anında kadınların çığlıkları ortalığı inletti. Katil zanlısı Ali İhsan K. polisin yaptığı çalışma sonucu suç aletiyle yakalandı.

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    İzmir'in Bayraklı ilçesinde, havlayan köpeğin torununu korkutması üzerine bir şahıs, aynı zamanda akrabası olan köpek sahibi aileye kurşun yağdırdı. Olayda aynı aileden 3 kişi öldü. Şüphelinin köpek sahibi aileye kurşun yağdırma görüntüleri bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı
    Olay, öğle saatlerinde İzmir'in Bayraklı ilçesi Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali İhsan K. (62), torunu ile parka giderken hem komşusu hem de akrabası olan Yahya Köşek'in köpeği havladı. Torununun korkması üzerine Ali İhsan K., köpeğin sahibi Yahya Köşek ile tartışmaya başladı. İddiaya göre tartışmadan sonraki birkaç gün ikili arasındaki husumet devam etti. Bugün öğlen saatlerinde tekrar karşılaşan Ali İhsan K. ve Yahya Köşek, aynı konu üzerinden tartışmaya devam etti. Ali İhsan K. eve gidip silahını alarak Yahya Köşek'e (61), eşi Döngül Köşek'e (57) ve kızı Funda Güçlü'ye (37) kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan aile, olayın sağlık ekiplerine haber verilmesiyle Ege Üniversitesi Hastanesi ve Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ancak 3'ü de yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise olay yerine gelerek çalışma başlattı. Olayı gerçekleştiren şahıs Ali İhsan K. ise suç aleti silahla birlikte gözaltına alındı.

    KÖPEK YÜZÜNDEN TARTIŞTILAR
    Bu arada, Ali İhsan K.'nın köpek sahibi aileye kurşun yağdırma görüntüleri bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Ali İhsan K.'nin yeğeni Ömer K., "Yahya Köşek'in köpeği havlayınca amcamın torunu korkuyor. Küfürleşiyorlar. 3-4 gündür Yahya Köşek amcamın yolunu beklemiş. Tehdit etmiş. Amcamla tekrar karşılaştıklarında kavga ediyorlar ve amcam silahını alıp Yahya Köşek'e, hanımına ve kızına ateş ediyor. Olay tamamen köpek yüzünden. O kişiler bizim hem akrabamız hem köylümüzdü. Üzücü bir olay yaşandı" dedi.

    "3'Ü DE YARALIYDI"
    Olayın görgü tanıklarından Nihal Sarızeybek, "Annemi ziyarete gelmiştim. Sesleri duydum. Evden dışarı çıktığımda silahlar patladı. Bu kişiler aynı köyden, akrabalar. Bir köpek yüzünden kavga etmişler. İlk başta silah sesleri nedeniyle gitmedim. Bağırışları duyup gittiğimde Funda, annesi ve babasının vurulduğunu gördüm. Funda çocukluk arkadaşımdı. Baktığımda nabzı çok yavaş atıyordu. Babası ve annesi de yaralıydı. Bahsedilen köpek sokak köpeği değildi. Fundaların baktığı köpekti" diye konuştu.
    Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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