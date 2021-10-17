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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de kanlı düğün! Gözaltı sayısı arttı

    İzmir'de kanlı düğün! Gözaltı sayısı arttı

    Giriş Tarihi: 17.10.2021, 17:05

    İzmir'in Bornova ilçesinde aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki aile arasında düğün salonunda çıkan ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği kavgayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 2'ye çıktı.

    Korkunç olay, dün saat 23.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi 7033. Sokak'taki düğün salonunda meydana geldi. Alican Öz ile Nursena Coşkun çiftinin düğününe, iddiaya göre damat tarafının husumetli akrabaları arasında çıkan bıçaklı kavga, gölge düşürdü. 1 yıl önce köylerindeki 1 tarlaya çekilen duvardan dolayı husumetli olan 2 aile düğünün sonlarına doğru tartıştı. Servet Daşdan (35), Uğur D., Nusret D. ve Cevat D. ile Yavuz Ö., Kenan Ö., Alican Ö., Evren Ö., Fuat Y. ve Hasan Ali Y.'nin (30) karıştığı tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.



    DAVETLİLER PANİKLE KAÇIŞTI
    Davetlilerin panikle kaçtığı kavgada Servet Daşdan göğsünden, Uğur D., Nusret D., Yavuz Ö., Cevat D. ve damat Alican Öz ise vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine düğün salonuna çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, düğün salonunda güvenliği sağlarken, sağlık ekibi de yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Durumu ağır olan Servet Daşdan, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer 5 yaralı çevre hastanelere sevk edildi. Servet Daşdan, buradaki tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.



    Savcının incelemesinin ardından Daşdan'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Metal ve geri dönüşüm işiyle uğraştığı belirtilen, evli, iki çocuk babası Daşdan'ın yarın toprağa verileceği belirtildi.

    KAMERA KAYITLARI İNCELENİYOR
    Olayın ardından soruşturma başlatan polis, ilk olarak Hasan Ali Y.'yi suç aletiyle birlikte gözaltına aldı. Kamera kayıtlarını incelemeye alan ekiplerin bir şüpheliyi daha gözaltına aldığı bildirildi. Ekiplerin düğün salonundaki kameraları incelediği, kavgaya karışanların gözaltına alınacağı öğrenildi.

    İzmir'deki düğünde husumetli akraba kavgası: 1 ölü, damat dahil 5 yaralı

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