  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de kano ile yolculuk! Sel felaketinden ilginç görüntü

    İzmir'de kano ile yolculuk! Sel felaketinden ilginç görüntü

    Giriş Tarihi: 03.02.2021, 14:07

    İzmir'de dün etkili olan sağanak yağış birçok sokağın su altında kalmasına neden oldu. Su altında kalan sokaklarda ilginç görüntüler oluştu

    İzmir'de dün sağanak yağış meydana geldi. Rekor yağış nedeniyle birçok ev ve iş yeri, sokaklar sular altında kaldı, dereler taştı.

    Sokakların su ile dolduğu kentte ilginç görüntüler de ortaya çıktı. Konak ilçesinde bir vatandaş cep telefonu ile ilginç bir görüntü kaydetti. Bir vatandaşın su dolu cadde üzerinide kano ile yolculuk yaptığı gözlendi. Görüntü onca olumsuzluğa rağmen görenlerde tebessüme neden oldu.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İzmir'de kano ile yolculuk! Sel felaketinden ilginç görüntü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Kan donduran kaza kamerada! Metrelerce sürükledi
    Kan donduran kaza kamerada! Metrelerce sürükledi
    İzmir'de sele kapılan Kaan Soydan’ın kızıyla görüntüleri yürek burktu
    İzmir'de sele kapılan Kaan Soydan’ın kızıyla görüntüleri yürek burktu
    İzmir’de sular çekildi! Selden en fazla etkilenen bölgelerden Alsancak semti, havadan görüntülendi
    İzmir’de sular çekildi! Selden en fazla etkilenen bölgelerden Alsancak semti, havadan görüntülendi
    Çanakkale'den acı haber! Cesedi 8 gün sonra bulundu
    Çanakkale'den acı haber! Cesedi 8 gün sonra bulundu
    İzmir polisi sel felaketinde yardımdan yardıma koştu
    İzmir polisi sel felaketinde yardımdan yardıma koştu
    Menemen'de Yeniköy Sulama Göleti’nin tehdit ettiği iki mahalle boşaltılacak
    Menemen'de Yeniköy Sulama Göleti’nin tehdit ettiği iki mahalle boşaltılacak
    Kan donduran kaza kamerada! Metrelerce sürükledi
    Kan donduran kaza kamerada! Metrelerce sürükledi
    İzmir'de sele kapılan Kaan Soydan’ın kızıyla görüntüleri yürek burktu
    İzmir'de sele kapılan Kaan Soydan’ın kızıyla görüntüleri yürek burktu
    İzmir’de sular çekildi! Selden en fazla etkilenen bölgelerden Alsancak semti, havadan görüntülendi
    İzmir’de sular çekildi! Selden en fazla etkilenen bölgelerden Alsancak semti, havadan görüntülendi
    Çanakkale'den acı haber! Cesedi 8 gün sonra bulundu
    Çanakkale'de baraj suyunda kaybolan kişi 8 gün sonra bulundu
    İzmir polisi sel felaketinde yardımdan yardıma koştu
    İzmir polisi sel felaketinde yardımdan yardıma koştu
    Menemen'de Yeniköy Sulama Göleti’nin tehdit ettiği iki mahalle boşaltılacak
    Menemen'de Yeniköy Sulama Göleti’nin tehdit ettiği iki mahalle boşaltılacak