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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de kentsel dönüşüm başlıyor

    İzmir'de kentsel dönüşüm başlıyor

    Giriş Tarihi: 21.02.2021, 14:58

    İzmir'de tarihinin en büyük kentsel dönüşüm çalışması başlıyor. Yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile proje için temeller de atılmış olacak. Depremin ardından pek çok bina yıkılırken bazı binalarda da ağır hasarlar meydana gelmişti. Peki İzmir'de kaç konut kentsel dönüşüme girecek? Gelişmeleri A Haber'den Gamze Elçi aktardı.

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