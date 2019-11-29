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İzmir'de kırmızı boyalı provokasyon

Giriş Tarihi: 29.11.2019, 10:34

İzmir Gaziemir’de Alevi bir aileye ait 2 evin duvarına kırmızı boya ile ‘X’ işareti yapılıp ayrılıkçı yazı yazılması büyük tepki çekti. Olaya Başkan Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere her kesimden tepki yağarken, olayla ilgili İzmir’de konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bakanlık olarak bu olaya bizzat tarafız. Bu kişi bulunacak ve bedelini ödeyecek” dedi. Detaylar a haber ekranlarında...

Provokasyona geçit yok

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