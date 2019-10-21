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İzmir'de Konak Tüneli'nde tepki çeken halay! Trafiği felç ettiler! İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 21.10.2019, 10:50

İzmir'de, düğün konvoyundaki bir grup, Konak Tüneli'nde otomobillerini durdurup, araçlarından inerek, halay çekti. Trafiği felç eden anlar, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı. İşte o görüntüler...

Konak Tüneli'nden geçen bir düğün konvoyundaki otomobiller, aniden durdu. Ardından da otomobillerinden inenler, tünel içinde halay çekmeye başladı. Araçlarında kalanlar ise korna çalarak, eşlik etti.

Arkalarından gelen araçları ve tünel güvenliğini umursamadan halaya devam eden grup, bir süre sonra otomobillerine binip, yollarına devam etti.
Tünelden geçmek isteyen sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler, sosyal medyadan paylaşıldı. Görüntüler büyük tepki çekti.

DHA

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