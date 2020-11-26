İzmir'de konteyner kentte yaşam başladı

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Ege Denizi'nde 30 Ekim'de meydana gelen ve yıkıma neden olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından, evleri yıkılan ve ağır hasar gören aileler çadır kentlere yerleştirilmişti. Depremzedeler için Bayraklı Adalet Mahallesi'nde 46 bin metrekarelik alana kurulan 493 konteyner yerleştirildi. Depremde evleri yıkılan depremzedelerin geçici olarak konaklamaları için oluşturulan konteyner kent tamamlandı. Detayları A Haber'den Sefer Ayçe aktardı.