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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de 'köpeğe taş atma' kavgası! Kadınlara böyle saldırdı

    İzmir'de 'köpeğe taş atma' kavgası! Kadınlara böyle saldırdı

    Giriş Tarihi: 16.02.2022, 13:23

    Seferihisar'da yaşanan olayda. Havlayan köpeklere taş atan bir şahsı uyaran kadınlar saldırıya uğradı. 2 kadın, şahsı jandarmaya şikayet ederek savcılığa da suç duyurusunda bulundu. Saldırıya uğrayanlardan Tezcan K., "Ömrüm boyunca bu şekilde darbedilmedim. Öfke kontrolü olmayan biriydi,Köpekler sadece havlıyordu ve adamdan uzaktaydı" dedi.

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