İzmir'de 'köpeğe taş atma' kavgası! Kadınlara böyle saldırdı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirde-kopege-tas-atma-kavgasi-kadinlara-boyle-saldirdi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Seferihisar'da yaşanan olayda. Havlayan köpeklere taş atan bir şahsı uyaran kadınlar saldırıya uğradı. 2 kadın, şahsı jandarmaya şikayet ederek savcılığa da suç duyurusunda bulundu. Saldırıya uğrayanlardan Tezcan K., "Ömrüm boyunca bu şekilde darbedilmedim. Öfke kontrolü olmayan biriydi,Köpekler sadece havlıyordu ve adamdan uzaktaydı" dedi.