İzmir'de 'köpeğe taş atma' kavgası! Kadınlara böyle saldırdı

Seferihisar'da yaşanan olayda. Havlayan köpeklere taş atan bir şahsı uyaran kadınlar saldırıya uğradı. 2 kadın, şahsı jandarmaya şikayet ederek savcılığa da suç duyurusunda bulundu. Saldırıya uğrayanlardan Tezcan K., "Ömrüm boyunca bu şekilde darbedilmedim. Öfke kontrolü olmayan biriydi,Köpekler sadece havlıyordu ve adamdan uzaktaydı" dedi.
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