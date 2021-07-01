İzmir’in Karabağlar ilçesinde iddiaya göre fırında istediği böreğin kalmadığını öğrenen müşteri, önce hakaretler etti, ardından evine gidip aldığı satır ile sağa sola saldırdı. İş yeri çalışanı Özge G.'nin saldırgandan şikayetçi olduğu ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
İzmir'de korku dolu anlar! İstediği böreği alamayınca satırla saldırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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