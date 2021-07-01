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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de korku dolu anlar! İstediği böreği alamayınca satırla saldırdı

    İzmir'de korku dolu anlar! İstediği böreği alamayınca satırla saldırdı

    Giriş Tarihi: 01.07.2021, 11:43

    İzmir’in Karabağlar ilçesinde iddiaya göre fırında istediği böreğin kalmadığını öğrenen müşteri, önce hakaretler etti, ardından evine gidip aldığı satır ile sağa sola saldırdı. İş yeri çalışanı Özge G.'nin saldırgandan şikayetçi olduğu ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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