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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de korku dolu anlar kamerada! Motokurye böyle ölümden döndü

    İzmir'de korku dolu anlar kamerada! Motokurye böyle ölümden döndü

    Giriş Tarihi: 28.04.2022, 08:31

    İzmir Karşıyaka'da yaşanan kazada bir motorlu kurye minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan korku dolu anlar kemarada yakalandı. Hastanede yapılan kontrollerde motorlu kuryenin hayati tehlikesi olmadığı bildirildi.

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    İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yolcu minibüsüyle kafa kafaya çarpışan motorlu kurye yaralandı. Yaşanan korku dolu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

    Kaza, dün ilçeye bağlı Nergiz Mahallesi Girne Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Evka 5-Karşıyaka hattında çalışan 35 M 8284 plakalı yolcu minibüsü, Girne Caddesi üzerinden dönüş yaptığı sırada motorlu kurye Mustafa Özkan'ın kullandığı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın etkisiyle yola savrulan Mustafa Özkan, ambulans ile ilçede bulunan özel hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde motorlu kuryenin hayati tehlikesi olmadığı bildirildi.



    Öte yandan, kaza anı cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntüde, sürücüsünün hatalı dönüş yaptığı minibüsün, karşı yönden gelen motosiklet ile çarpışması sonucunda, motorlu kuryenin takla atarak sürüklendiği görüldü. Minibüs şoförünün ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

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