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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de korku dolu anlar! Yokuş aşağı inerken tekerlekli sandalye kontrolden çıktı

    İzmir'de korku dolu anlar! Yokuş aşağı inerken tekerlekli sandalye kontrolden çıktı

    Giriş Tarihi: 17.09.2020, 09:02

    Son dakika... İzmir'de korku dolu anlar saniye saniye kamerada. yokuş aşağı inerken duramayan tekerlekli sandalyedeki adamın kurtarılma görüntüleri kamerada

    İzmir'in Bornova ilçesinde, tekerlekli sandalye ile yokuş aşağı inerken duramayan yaşlı adam, bir vatandaşın müdahalesi ile durabildi. Yaşlı adamın kurtarıldığı anlar bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

    Olay, dün saat 11.00 sıralarında Altındağ Mahallesi'nde meydana geldi. Yaşlı bir adam tekerlekli sandalye ile caddede inerken kontrolünü kaybetti. Bir kişinin çığlık atması üzerine Berkay Atış (22) isimli bir kişi caddeye fırlayarak müdahalede bulundu. Atış'ın müdahalesi sonucunda, yaşlı adam durduruldu. Yaşanan anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, olayı fark eden Berkay Atış iş yerinden çıkarak yola çıkıyor, yokuş aşağıya tekerlekli sandalye ile gelen yaşlı adamı yaptığı müdahale ile durduruyor. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler, sosyal medya kullanıcıları tarafından taktir topladı.

    DHA

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