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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de korkunç anlar! Aracında sele yakalandığı anları canlı yayında paylaştı

    İzmir'de korkunç anlar! Aracında sele yakalandığı anları canlı yayında paylaştı

    Giriş Tarihi: 13.01.2021, 13:49

    İzmir’de dün akşam saatlerinde meydana gelen sel kabusundan dehşete düşüren yeni görüntüler geldi. Aracı ile selde mahsur kalan bir vatandaş sosyal medyadan canlı yayın açarak yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle paylaştı: ‘Arkadaşlar aracımın içinde mahsur kaldım. Arabanın üstündeyim. Çok kötü durumdayım arkadaşlar dua edin arabanın üstündeyim inemiyorum’

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