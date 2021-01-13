İzmir'de korkunç anlar! Aracında sele yakalandığı anları canlı yayında paylaştı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirde-korkunc-anlar-aracinda-sele-yakalandigi-anlari-canli-yayinda-paylasti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir’de dün akşam saatlerinde meydana gelen sel kabusundan dehşete düşüren yeni görüntüler geldi. Aracı ile selde mahsur kalan bir vatandaş sosyal medyadan canlı yayın açarak yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle paylaştı: ‘Arkadaşlar aracımın içinde mahsur kaldım. Arabanın üstündeyim. Çok kötü durumdayım arkadaşlar dua edin arabanın üstündeyim inemiyorum’