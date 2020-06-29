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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de korkunç kaza! Kamyon taşıyan tır üst geçide çarptı

    İzmir'de korkunç kaza! Kamyon taşıyan tır üst geçide çarptı

    Giriş Tarihi: 29.06.2020, 15:21

    İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir kaza meydana geldi. Hurda kamyonu taşıyan bir tır üst geçide çarptı. Hurda kamyonunun kasası üst geçide sıkıştı. Sıkışma sonrası kamyonun kasası kullanılamaz hale geldi. Trafik uzun bir süre durdu ve araç geçişine izin verilmedi. İşte kazaya dair detaylar...

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