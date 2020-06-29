İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir kaza meydana geldi. Hurda kamyonu taşıyan bir tır üst geçide çarptı. Hurda kamyonunun kasası üst geçide sıkıştı. Sıkışma sonrası kamyonun kasası kullanılamaz hale geldi. Trafik uzun bir süre durdu ve araç geçişine izin verilmedi. İşte kazaya dair detaylar...
İzmir'de korkunç kaza! Kamyon taşıyan tır üst geçide çarptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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