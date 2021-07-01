İzmir'de korkunç kaza! Park halindeki belediye otobüsüne çarptı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirde-korkunc-kaza-park-halindeki-belediye-otobusune-carpti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, bir otomobil, arızalandığı için yol kenarına park edilen belediye otobüsüne çarptı. Kazada, 2'si çocuk 4 kişi yaralanırken, otomobilde sıkışan sürücü Kadriye M. ile yolcu konumundaki Abdürrahim G. itfaiye tarafından otomobilden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.