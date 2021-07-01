İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, bir otomobil, arızalandığı için yol kenarına park edilen belediye otobüsüne çarptı. Kazada, 2'si çocuk 4 kişi yaralanırken, otomobilde sıkışan sürücü Kadriye M. ile yolcu konumundaki Abdürrahim G. itfaiye tarafından otomobilden çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.
İzmir'de korkunç kaza! Park halindeki belediye otobüsüne çarptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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