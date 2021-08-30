İzmir'in Bayraklı ilçesinde, aşırı hızlı olduğu iddia edilen hafif ticari araç, üst geçidin demir bariyerlerini aşarak İZBAN raylarına uçtu. Meydana gelen kazada, hafif ticaride bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.
İzmir'de korkunç kaza! Üst geçitten tren raylarına uçtu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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