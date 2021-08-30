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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de korkunç kaza! Üst geçitten tren raylarına uçtu

    İzmir'de korkunç kaza! Üst geçitten tren raylarına uçtu

    Giriş Tarihi: 30.08.2021, 10:19

    İzmir'in Bayraklı ilçesinde, aşırı hızlı olduğu iddia edilen hafif ticari araç, üst geçidin demir bariyerlerini aşarak İZBAN raylarına uçtu. Meydana gelen kazada, hafif ticaride bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

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