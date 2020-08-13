  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de korkunç olay! İZBAN raylarına atladı

    İzmir'de korkunç olay! İZBAN raylarına atladı

    Giriş Tarihi: 13.08.2020, 09:32

    İzmir'de İZBAN raylarına atlayan klişi korkunç şekilde hayatını kaybetti. İzmir'in Konak ilçesinde, İZBAN raylarına atlayan Sami H. (42), trenin altında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Son dakika haberine göre, olay, saat 21.00 sıralarında Kemer İzban İstasyonu'nda meydana geldi. İddiaya göre, garsonluk yaparak geçimini sağlayan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Sami H., Aliağa ile Torbalı arasında sefer yapan trenin önüne atladı.

    Trenin çarpması sonucu, Sami H. raylara savruldu. Olayı gören güvenlik görevlileri, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Sami H.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sami H.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    DHA

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İzmir'de korkunç olay! İZBAN raylarına atladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Bakan Albayrak'tan flaş açıklamalar
    Bakan Albayrak'tan flaş açıklamalar
    Bakan Albayrak: Krizlerden çok kriz lobileriyle uğraşıyoruz
    Bakan Albayrak: Krizlerden çok kriz lobileriyle uğraşıyoruz
    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılacağı tarihi açıkladı!
    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılacağı tarihi açıkladı!
    Araç muayene süreleri 30 Eylül'e kadar uzatıldı
    Araç muayene süreleri 30 Eylül'e kadar uzatıldı
    İzmir'de skandal görüntüler! Kovid-19 tedbirlerine uyulmayan düğünün sahibi cezadan kaçamadı
    İzmir'de skandal görüntüler! Kovid-19 tedbirlerine uyulmayan düğünün sahibi cezadan kaçamadı
    Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a çağrı: İyi komşuluk ilişkileri ve diyalogdan yanayız
    Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a çağrı: İyi komşuluk ilişkileri ve diyalogdan yanayız
    Yunan Sahil Güvenliği ateş açtı: 3 yaralı
    Yunan Sahil Güvenliği ateş açtı: 3 yaralı
    Korona tedbirleri gölgesinde eğitim hazırlığı
    Korona tedbirleri gölgesinde eğitim hazırlığı
    Tekneleri su alan 4 kişi kurtarıldı
    Tekneleri su alan 4 kişi kurtarıldı
    Çeşme'de mafya tartışması!
    Çeşme'de mafya tartışması!
    İzmir'de patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu! Canlarını hiçe saydılar
    İzmir'de patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu! Canlarını hiçe saydılar
    Çanakkale'de fotoğraf faciası! Denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı
    Çanakkale'de fotoğraf faciası! Denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı